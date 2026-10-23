انتقل إلى رحمة الله تعالى، عصر اليوم(الجمعة) ، الزميل سالم وصل الأحمدي، مدير مكتب صحيفة «الرياض» بالمدينة المنورة سابقاً، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأُديت الصلاة على الفقيد بعد صلاة العشاء في المسجد النبوي، ووُوري جثمانه الثرى في مقبرة بقيع الغرقد، بحضور عدد من الإعلاميين الذين عبّروا عن حزنهم العميق لرحيله، مستذكرين سيرته المهنية وأخلاقه العالية وحسن تعامله مع زملائه.

ويُعد الراحل سالم الأحمدي من رواد العمل الصحفي في المدينة المنورة، إذ تجاوزت مسيرته المهنية أربعة عقود، بدأها محرراً صحفياً، قبل أن يتولى إدارة مكتب صحيفة «الرياض» بالمدينة المنورة، تاركاً بصمةً في المشهد الإعلامي بالمنطقة، وسيرةً طيبةً لدى زملائه وكل من عرفه.

والفقيد شقيق اللواء محمد بن وصل الأحمدي، قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة سابقاً.

وتتلقى أسرة الفقيد العزاء في منزلها بحي الفيصلية في المدينة المنورة،