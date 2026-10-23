أيد مدرب الدرعية ملاحظة «عكاظ» بشأن اعتماده على الدفاع المتقدم أمام الاتحاد وما تركه ذلك من مساحات، لكنه أكد أن الاتحاد لم يستثمر تلك المساحات بالشكل المطلوب، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، وخسره بنتيجة (2-0).



وبيّن في رده على سؤال «عكاظ» حول غياب الساتر الدفاعي وتقدم الظهيرين، أن هدفي الاتحاد جاءا عبر البناء من الخلف، حيث انطلقت الهجمة الأولى من الخلف حتى التسجيل، فيما جاء الثاني من هجمة مماثلة انتهت بركلة جزاء.



واعتبر برونو تكرار عبارة «هاردلك» من إعلاميي جدة دليلاً على أن فريقه قدم مباراة قوية.



وأوضح أن الفريق وصل إلى الجاهزية رغم السفر براً لمسافة طويلة وخوض سبع مباريات خلال ثلاثة أيام، مضيفاً: «كنا نعلم أننا سنواجه فريقاً قوياً على أرضه وبين جماهيره، ومع ذلك أظهرنا شخصيةً قويةً».



وختم بالتأكيد على العمل لتلافي الأخطاء، مشيراً إلى أن تسريع نسق اللعب كان بهدف خلق الفرص، إلا أن بعض الأخطاء الفردية السهلة استغلها الاتحاد لحسم اللقاء.