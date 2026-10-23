أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من الأبرياء.

وأكدت المملكة على تضامنها مع الأشقاء في الأردن حكومةً وشعبًا، ورفضها لكافة الأعمال الإرهابية التي تحاول النيل من أمن واستقرار الأردن وشعبه الشقيق، مقدمةً خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الأردن في هذا المصاب الأليم، مع تمنياتها بالأمن والسلامة للأردن وشعبها الشقيق.