حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازاً تاريخياً جديداً، بعدما سجل هدفاً في فوز النصر على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

وجاءت ثلاثية النصر بتوقيع عبدالله الحمدان وكريستيانو رونالدو وأنجيلو غابرييل في الدقائق 4 و49 و79، بينما أحرز ثيو بوغوندا هدف الفيصلي الوحيد في الدقيقة 66.

رونالدو يتخطى الشمراني

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، سجل كريستيانو رونالدو أمام 25 فريقاً مختلفاً في دوري المحترفين، متجاوزاً ناصر الشمراني، الذي سجل في مرمى 24 فريقاً، فيما يتقدم عليه عمر السومة وسالم الدوسري بتسجيل كل منهما أمام 27 فريقاً، وعبدالرزاق حمدالله، الذي سجل أمام 26 فريقاً.

5 أهداف في 9 مباريات

وشارك رونالدو في 9 مباريات في دوري روشن السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف، متأخراً بفارق 7 أهداف عن مهاجم الأهلي إيفان توني، متصدر ترتيب هدافي البطولة.