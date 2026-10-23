واصل الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، كتابة فصول جديدة في مسيرته الكروية المبكرة، بعدما عادل الرقم القياسي المسجل باسم الفرنسي كيليان مبابي، بوصفهما أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا قبل بلوغ سن العشرين، برصيد 13 هدفاً لكل منهما.



ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد على الإستراتيجية الناجحة لأكاديمية برشلونة في صقل المواهب الشابة، كما يسلط الضوء على القدرات الاستثنائية التي يتمتع بها يامال، والتي مكنته من الاندماج سريعاً في صفوف الفريق الأول وتحقيق هذا الرقم القياسي في وقت مبكر من مسيرته الاحترافية.



ويعكس هذا الرقم الاستثنائي القيمة الفنية الكبيرة التي يقدمها يامال رغم صغر سنه، بعدما فرض نفسه أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، بفضل قدرته على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى، إلى جانب فاعليته الهجومية وحضوره المؤثر في المنافسات القارية.



في المقابل، يملك مبابي سجلاً لافتاً في البطولة الأوروبية، بعدما نجح في تسجيل أهدافه مبكراً خلال مسيرته، ليصبح وصول يامال إلى الرقم ذاته مؤشراً على حجم الإمكانات التي يمتلكها النجم الإسباني، وقدرته على منافسة كبار نجوم اللعبة.



ومع استمرار مسيرة يامال، تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن يحققه في السنوات القادمة، وسط مقارنات متزايدة مع مبابي، في ظل الطموحات الكبيرة التي تحيط بالموهبتين، وإمكانية تحولهما إلى أبرز المنافسين على الجوائز الفردية الكبرى، وفي مقدمتها الكرة الذهبية.