جريمة في متنزه تركي.. رفضت صداقته فأطلق النار وأنهى حياتها

تحولت نزهة عائلية في جنوب تركيا إلى مشهد مأساوي بعدما لقيت شابة عشرينية مصرعها؛ إثر تعرضها لإطلاق نار من رجل لم يتقبّل رفضها المتكرر لإقامة علاقة صداقة معه، في جريمة أثارت صدمة واسعة وغضباً على منصات التواصل الاجتماعي.

ووقعت الحادثة في بلدة كوزان التابعة لمحافظة أضنة، حيث كانت سيفدا دينلر (22 عاماً) تقضي وقتاً مع شقيقتها وإحدى صديقاتها داخل منطقة مخصصة للتنزه، قبل أن يفاجئهن رجل يبلغ من العمر 42 عاماً بالحضور إلى المكان.

وبحسب تقارير محلية، فإن الرجل أعاد طرح طلب الارتباط أو الصداقة على الشابة بعدما سبق أن رفضته في وقت سابق، إلا أنها تمسكت بموقفها ورفضت طلبه مجدداً.

وأمام هذا الرفض، أقدم الرجل على إطلاق النار عليها وسط المتنزه وأمام أعين مرافقتيها وعدد من الموجودين في الموقع، لتسقط على الفور متأثرة بإصابتها.

وسارع أحد أفراد الأمن، الذي كان موجوداً بالمكان بملابس مدنية، إلى التدخل والسيطرة على المشتبه به، بمساندة عدد من المتنزهين الذين تمكنوا من منعه من الفرار وتقييده حتى وصول الجهات المختصة.

كما وثق مقطع فيديو متداول اللحظات التي أعقبت الجريمة، حيث ظهرت شقيقة الضحية في حالة انهيار قرب جثمانها، بينما كان الحاضرون يحيطون بالمتهم بعد السيطرة عليه.

وأُقيمت مراسم تشييع الضحية بحضور أعداد كبيرة من سكان المنطقة، قبل مواراتها الثرى في مقبرة بلدة كوزان، فيما تواصل السلطات التركية استكمال إجراءات التحقيق واتخاذ التدابير القانونية بحق المتهم.

وأعادت الجريمة إلى الواجهة مطالبات ناشطين ومتابعين بتشديد الإجراءات الرامية إلى حماية النساء من جرائم العنف، إلى جانب الدعوات للحدِّ من انتشار الأسلحة بين المدنيين.