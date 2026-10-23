وجه الإيفواري يان ديوماندي ضربة قاسية لفريقه السابق لايبزيج، بعدما احتاج إلى 17 دقيقة فقط عقب دخوله بديلاً ليجمع بين التسجيل وصناعة الأهداف، في ظهور استثنائيٍ بدوري أبطال أوروبا.



وتعد بطولة دوري أبطال أوروبا مسرحاً دائماً لتألق المواهب الشابة، حيث تسطر الأجيال الجديدة فصولاً من الإبداع الكروي، مؤكدةً أن كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد والعطاء داخل المستطيل الأخضر.



وكتب ديوماندي اسمه في سجلات البطولة، بعدما أصبح سادس أصغر هداف أجنبي في تاريخ ريال مدريد بدوري الأبطال بعمر 19 عاماً و341 يوماً.



وحقق النجم الإيفواري رقماً تاريخياً لافتاً، كونه اللاعب الوحيد في تاريخ دوري الأبطال الذي سبق له التسجيل بقميص لايبزيج، ثم عاد ليسجل في شباك الفريق نفسه بقميص ريال مدريد، في مفارقة تختصر قسوة كرة القدم.