وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم إلى مدينة إسطنبول التركية، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري للمجموعة الرباعية (المملكة العربية السعودية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية)، والاجتماع الوزاري للمجموعة مع الدول الأوروبية (المملكة المتحدة، الجمهورية الفرنسية، جمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية).

وسيبحث المجتمعون مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في اليمن، والحرب الأمريكية الإيرانية، والقضية الفلسطينية، والأزمة الروسية الأوكرانية، وأهمية استعادة حرية الملاحة وضمانها في مضيقي هرمز وباب المندب، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون والتنسيق بين دول المنطقة والدول الأوروبية.