تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالين هاتفيين منفصلين من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

جرى خلالهما بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.