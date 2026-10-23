التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، وزير الدفاع المدني والطوارئ والقضاء على عواقب الكوارث الطبيعية في روسيا الاتحادية الفريق أول ألكسندر فياتشيسلافوفيتش كورينكوف، وذلك خلال زيارته الحالية لموسكو.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في شؤون الحماية والإنقاذ في حالات الكوارث والأزمات والطوارئ والدعم الإنساني وتبادل الخبرات في الاستجابة للكوارث وجهود الإنقاذ.