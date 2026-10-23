لقي عاملان مقتلهما وأصيب خمسة آخرون، إثر انفجار داخل منجم للفحم قرب بلدة كيليملي في ولاية زونغولداغ شمالي تركيا، اليوم (الجمعة)، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى عامل آخر عالق داخل المنجم.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن والي زونغولداغ، عثمان حاجي بكطاش أوغلو، أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة، ويخضعان للعلاج، فيما نُقل أحدهما إلى العاصمة أنقرة لتلقي الرعاية الطبية.

ولم تُعرف أسباب الانفجار حتى الآن، فيما أُرسلت فرق الإسعاف والإنقاذ إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين ومواصلة البحث عن العامل العالق.