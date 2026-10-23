انتهت حياة طالب بصورة مأساوية بعدما سقط من أعلى عقار سكني، ليفارق الحياة متأثراً بإصاباته البالغة قبل محاولة إسعافه.

وتلقت أجهزة منطقة الهرم بمحافظة الجيزة الأمنية، بلاغاً يفيد بسقوط شاب من أحد العقارات بدائرة قسم الهرم، لتنتقل على الفور قوات الأمن وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته.

وبالفحص والمعاينة، تبيّن أن الضحية طالب جرى تحديد هويته، فيما أظهرت المناظرة إصابته بكسور متعددة في أنحاء متفرقة من جسده، إلى جانب كسر في الجمجمة تسبب في وفاته.

وكشفت التحريات التي أجراها رجال المباحث، مدعومة بمعاينة موقع الواقعة، عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وأن الوفاة نتجت عن السقوط من ارتفاع.

وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة تحقيقاتها للوقوف على جميع التفاصيل والظروف المحيطة بالحادث.