اعترف الألماني هانز فليك مدرب برشلونة بتفوق باريس سان جيرمان بعد الخسارة 2-4 أمس الثلاثاء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.



وقال فليك في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية: «كانت مباراةً رائعةً من الفريقين، لكن باريس سان جيرمان أثبت أنه أفضل منا».



وأوضح: «يمتلك باريس جودةً كبيرةً في التحولات، كما أننا لم نكن في أفضل حالاتنا البدنية خلال آخر 10 دقائق. هذا ليس عذراً، لكننا لم نحظ بأفضل إعداد لهذه المباراة».



وأكد ضرورة التعلم من الخسارة وتصحيح الأخطاء قبل الاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها الكلاسيكو أمام ريال مدريد (الأحد) 26 أكتوبر.



وعن إصابة داني أولمو قال: «تعرض لضربةٍ وشعر بالألم، وعلينا الانتظار»، في انتظار الفحوصات الطبية.



وختم بالإشادة بالشاب تشافي إسبارت: «قدم مباراةً رائعةً، ومن المذهل ما يقدمه في كل مرةٍ يلعب فيها».