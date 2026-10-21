تتجه الأنظار إلى مدينة أوفييدو الإسبانية مع اقتراب فعاليات جوائز أميرة أستورياس لعام 2026 التي ستشهد تكريم النجم الأرجنتيني «ليونيل ميسي» تقديراً لمسيرته الاستثنائية وإنجازاته في عالم كرة القدم، إذ سيشارك «ميسي» في عددٍ من الفعاليات المصاحبة للجائزة، أبرزها لقاء مع المجتمع التعليمي اليوم (الخميس) 22 أكتوبر، عند الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي، بقصر الرياضة في أوفييدو، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«rt».



ويحظى حضور ميسي باهتمام خاص، لا سيما مع مشاركة الأميرة ليونور، ولية عهد إسبانيا، في مراسم الجوائز، المقررة (الجمعة) 23 أكتوبر 2026 في مسرح كامبوامور بمدينة أوفييدو، بحضور الملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا والأميرة ليونور والأميرة صوفيا.



ويمثل اختيار ميسي للجائزة تقديراً لمسيرة كروية استثنائية، ترك خلالها بصمةً واضحةً على مستوى الأندية والمنتخب الأرجنتيني، وأصبح أحد أبرز الأسماء في تاريخ اللعبة، فيما تمنح المناسبة فرصةً لتسليط الضوء على دور الرياضة في تعزيز التواصل بين الثقافات والأجيال.



وتترقب الجماهير ظهور النجم الأرجنتيني في أوفييدو خلال أسبوع حافل بالفعاليات الثقافية والاحتفالات الملكية، لتكون مشاركته في جوائز أميرة أستورياس 2026 محطة بارزة جديدة في مسيرة أحد أكثر نجوم كرة القدم تأثيراً وشهرةً حول العالم.