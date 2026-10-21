تشهد مناطق ومحافظات عدة بالمملكة، اليوم، تقلبات جوية متفاوتة، تباينت بين أمطار خفيفة وأخرى متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وشديدة السرعة وصواعق رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة حائل، ترافقها رياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل عددًا من المحافظات والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، فيما تستمر الحالة حتى الساعة العاشرة مساءً.

وفي منطقة الباحة، أطلق المركز تنبيهًا بشأن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، إلى جانب جريان السيول وتساقط البرد والصواعق الرعدية، وتشمل مدينة الباحة ومحافظات المخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة وبلجرشي والمندق وبني حسن والقرى والعقيق والأجزاء المجاورة، وذلك حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبّه المركز إلى هطول أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، تصحبها رياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على أن تستمر الحالة حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.