في خطوةٍ تعزز كفاءة الإنفاق والاستفادة المُثلى من الأصول الحكومية، أنهت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء نقل فروعها في خمس مناطق إلى مقرات حكومية خلال أربعة أشهر، بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ ما أسهم في إلغاء خمسة عقود إيجار سنوية كانت تتحملها الرئاسة.

وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء والأمين العام للجنة الدائمة للفتوى والمشرف العام على مكتب المفتي العام للمملكة والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية في الرئاسة الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكد أن عملية الانتقال إلى المقرات الجديدة تمت دون التأثير على سير العمل أو الخدمات المقدمة للمستفيدين، بفضل التعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، مشيراً إلى أن إلغاء عقود الإيجار يحقق وفراً مالياً مستداماً يمكن توجيهه لدعم البرامج العلمية والشرعية التي تنفذها الرئاسة.

وبيّن أن المقرات الجديدة توفر بيئة عمل أكثر ملاءمة وكفاءة للفروع، مؤكداً استمرار الرئاسة في مراجعة أصولها ومصروفاتها التشغيلية والبحث عن مزيد من فرص رفع الكفاءة وتحقيق أفضل استفادة من المال العام، مثمناً جهود فرق العمل التي أسهمت في إنجاز عملية النقل وفق الخطة الزمنية المرسومة.