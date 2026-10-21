نوه نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز بما توليه القيادة الحكيمة من دعم واهتمام لتطوير القضاء، مثمناً الجهود الجليلة التي يقوم بها مرفق القضاء في إحقاق الحق وإرساء مبادئ العدل.

وأكد خلال استقباله في مكتبه اليوم، رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ عبدالله بن سعد الدوسري، أن المملكة رسخت منذ تأسيسها على دعائم الحق والعدل والإنسانية والإنصاف في جميع أركان الدولة، وعلى وجه الخصوص الركن القضائي الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في إجراءاته وأحكامه، حيث راعى القضاء جميع حقوق المتهم في منظومة شرعية وقانونية وإنسانية متكاملة ليتحقق بذلك للمواطن والمقيم في المملكة التمتع بكامل الحقوق المكفولة له.