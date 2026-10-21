رفع النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي بالموافقة على لائحة شؤون القضاة الوظيفية.

وأكد أن اللائحة الجديدة تجسِّد ما يحظى به المرفق القضائي من رعاية واهتمام مستمرين من القيادة الرشيدة، بما يُعزّز استقلال العمل القضائي ويرسّخ ضماناته، ويسهم في تنظيم شؤون القضاة ودعم الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة منظومة العدالة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لمسيرة التطوير التي تشهدها المنظومة العدلية في المملكة، بما يرفع من جودة الأداء القضائي ويعزز تحقيق العدالة وفق أعلى المعايير المهنية والمؤسسية.

وفي ختام تصريحه، سأل خالد اليوسف الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها.



