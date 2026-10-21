أكد نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، أن المملكة أرست منذ تأسيسها مبادئ الحق والعدل والإنصاف، وجعلت من القضاء ركيزة أساسية لحفظ الحقوق وصون الكرامة الإنسانية في إطار من العدالة المستندة إلى الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير تركي بن هذلول في مكتبه اليوم، رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة نجران الشيخ عبدالله بن سعد الدوسري، حيث نوّه بما يحظى به القطاع القضائي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، بما يُسهم في تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها.

وثمّن نائب أمير نجران الجهود التي يبذلها مرفق القضاء في إحقاق الحق وترسيخ مبادئ العدل، مشيراً إلى أن المنظومة القضائية في المملكة راعت حقوق المتهمين والمتقاضين ضمن إطار شرعي وقانوني وإنساني متكامل، يكفل للمواطن والمقيم التمتع بحقوقه المقررة ويعزز الثقة في العدالة وسيادة القانون.