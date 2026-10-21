سلّمت أمانة منطقة القصيم 200 وحدة سكنية خلال الربع الثالث من العام الجاري ضمن برامج الإسكان التنموي، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ذات العلاقة، بما يسهم في توفير المسكن الملائم ورفع جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم نايف النفيعي أن هذه الجهود تأتي امتداداً لدور الأمانة في دعم المبادرات التنموية وتعزيز التكامل مع القطاع غير الربحي، مشيراً إلى أن الشراكات القائمة تسهم في تحقيق أثر مستدام يلامس احتياجات الأسر المستفيدة ويحوّل مستهدفات التنمية إلى منجزات ملموسة على أرض الواقع.

وأكد أن أثر الإسكان التنموي يتجاوز توفير المسكن إلى بناء بيئة مستقرة تمنح الأسر فرصة الانطلاق نحو مستقبل أكثر طمأنينة واستقراراً، مبيناً أن التعاون مع الجمعيات الخيرية يمثل عنصراً محورياً في الوصول إلى المستفيدين وتعزيز كفاءة المبادرات السكنية وتحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية.



