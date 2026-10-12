تتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية والقارية، مساء اليوم (الإثنين)، نحو الملاعب الآسيوية، حيث يدشّن ممثلو الوطن (الأهلي، النصر، والقادسية) مواجهاتهم في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة. وتدخل الأندية السعودية هذه الجولة تحت شعار واحد وهدف مشترك وهو حصد العلامة الكاملة وتعزيز المواقع في سلم الترتيب القاري.

القادسية يحلّ ضيفاً ثقيلاً

على باختاكور بطموح الصدارة

يدخل فريق القادسية اللقاء بمعنويات مرتفعة رغبةً في مواصلة سلسلة انتصاراته، بعد أن نجح في تحقيق ثلاث نقاط ثمينة في الجولة الأولى بفوزه على الوصل الإماراتي بهدفين لهدف، وهو ما وضعه في المركز الثالث برصيد 3 نقاط. ويعتمد الفريق على جاهزية عناصره وقدرتهم على التكيّف مع الأجواء خارج الأرض للعودة بنتيجة إيجابية تدعم حظوظه في خطف صدارة الترتيب مبكراً.

في المقابل، يتطلع باختاكور الأوزبكي (المركز التاسع بنقطة واحدة) إلى استغلال عاملَي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الأول في البطولة، وذلك بعد أن نجح في فرض التعادل الإيجابي على الأهلي بهدف لكل منهما بالجولة الماضية. وأسند الاتحاد الآسيوي إدارة المواجهة لطاقم تحكيم كوري جنوبي بقيادة حكم الساحة الدولي تشوي هيون جاي، ويساعده كيم ووسونغ وتشانغ جونغ بيل، في حين يتولى كو هيونغ إدارة تقنية الفيديو (VAR).

الأهلي يصطدم بالوصل الإماراتي بحثاً عن فوزه الأول

يحل فريق الأهلي ضيفاً على الوصل الإماراتي في قمة خليجية خالصة، ويبحث «الراقي» في هذه المواجهة عن مصالحة جماهيره وتحقيق فوزه الأول في المجموعات، بعد تعثره بالتعادل في الجولة الافتتاحية أمام باختاكور، حيث يحتل حالياً المركز العاشر بنقطة واحدة. ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى معالجة الأخطاء الهجومية وفرض أسلوب الفريق المعتاد لانتزاع نقاط المباراة، على الرغم من تأكد غياب حارسه السنغالي إدوارد ميندي بداعي الإصابة.

على الجانب الآخر، يدخل الوصل الإماراتي اللقاء بوضعية صعبة بعد خسارته الأولى أمام القادسية، مما جعله يقبع في المركز الحادي عشر بدون نقاط، ويسعى الفريق الإماراتي جاداً لتعويض الإخفاق ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية على ملعبه وبين جماهيره، ويقود القمة الخليجية طاقم تحكيم قطري دولي بقيادة الحكم الدولي عبدالرحمن الجاسم.

النصر يستضيف نيفتشي فرغانة لرد الاعتبار ومداواة الجراح

وعلى ملعبه وبين جماهيره في الرياض، يخوض النصر مواجهة حاسمة لا تقبل القسمة على اثنين عندما يستضيف نيفتشي فرغانة الأوزبكي. ويسعى «العالمي» بقوة لمحو الصورة الباهتة التي ظهر بها في الجولة الأولى، وتعويض خسارته الثقيلة أمام العين الإماراتي برباعية نظيفة، والتي تسبّبت في تراجعه إلى المركز الـ16 والأخير بدون نقاط. ويدخل النصر المباراة بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو بهدف الفوز وبفارق كبير من الأهداف للعودة بقوة إلى دائرة المنافسة ومصالحة عشاقه.

من جهته، يصل فريق نيفتشي فرغانة إلى الرياض بمعنويات عالية بعد فوزه الثمين في الجولة الأولى على القوة الجوية العراقي بهدف دون رد، محتلاً المركز السادس برصيد 3 نقاط، ويسعى الفريق الأوزبكي لتأكيد أفضليته والخروج بنتيجة إيجابية من قلب العاصمة الرياض، وسيدير اللقاء الحكم الصيني الدولي ما نينغ لإدارة اللقاء كحكم ساحة.