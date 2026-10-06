حصل الاتحاد السعودي لكرة القدم على التصنيف الآسيوي الأعلى في مسار تطوير المواهب، بعد انتقاله من المستوى الثاني إلى المستوى الأعلى في التصنيف، وذلك عقب عملية تقييم شاملة أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأعمال الاتحاد في مجال تطوير الفئات السنية.



وشمل التقييم عمل الاتحاد السعودي ممثلًا في الإدارة الفنية، عدد من المسارات، أبرزها مسابقات الفئات السنية، وبرامج تطوير المدربين، وعمل الأكاديميات الخاصة، إلى جانب مراكز التدريب الإقليمية وبرامج اكتشاف وتطوير المواهب.



وكان وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أجرى في يونيو الماضي زيارة تقييمية للاتحاد السعودي، اطّلع خلالها على مختلف المشاريع والبرامج والمستندات الداعمة لها، ضمن إجراءات التقييم الخاصة بمسار تطوير الشباب.



وأشاد عضو لجنة تطوير الشباب بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم السيد فان جان بالتطور الملحوظ في برامج الفئات السنية، والإستراتيجية المعتمدة لتطويرها، وما تحقق من مستهدفات، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بالنهج ذاته، لما يمثله هذا المسار من أهمية في اكتشاف المواهب وتطويرها وتأهيل المدربين.



من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ماجد بن علي آل صاحب أن الحصول على التصنيف الآسيوي الأعلى يأتي انعكاسًا للعمل المتواصل الذي شهده الاتحاد خلال السنوات الماضية في منظومة تطوير الفئات السنية، وما تضمنته من تطوير للمسابقات والمدربين، والتوسع في برامج اكتشاف المواهب والأكاديميات.



وأشاد الأمين العام بالجهود التي بذلها مجلس إدارة الاتحاد السعودي السابق وما أسهم به من عمل ومبادرات في مسار تطوير الفئات السنية، والتي كان لها دور في الوصول إلى هذا التصنيف، مؤكدًا مواصلة العمل والبناء على ما تحقق بما يسهم في تطوير منظومة كرة القدم السعودية، مقدمًا شكره لجميع العاملين الذين أسهموا في هذا.