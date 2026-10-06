تعود منافسات بطولة فورمولا 4 السعودية 2026م، المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، يوم الأربعاء إلى حلبة كورنيش جدة، بانطلاق الجولة الثانية من الموسم الثالث، بمشاركة 15 سائقًا يمثلون ثمانية فرق، وتستمر منافسات الجولة حتى الخميس 8 أكتوبر.



وتأتي الجولة الثانية بعد بداية تنافسية للموسم، شهدت فوز الويلزي آرتشي أوين بالسباق الأول، قبل أن يحسم النمساوي مارلون باير السباق الثاني، وشهدت مراكز المقدمة منافسة قوية وتقاربًا لافتًا في الأداء خلال سباقي الجولة الأولى مع تبادل للمراكز بين عدد من السائقين.



وبعد ختام الجولة الأولى يتصدر آرتشي أوين الترتيب العام للسائقين برصيد 40 نقطة، متساويًا في الرصيد مع مارلون باير الذي يحتل المركز الثاني، فيما يأتي هاريسون ماكي ثالثًا برصيد 36 نقطة، ولوكاس نانجي رابعًا برصيد 22 نقطة، وأمين كارا عثمان خامسًا برصيد 20 نقطة، وفي المركز السادس الإسحاق سياه برصيد 18 نقطة، وزكريا دوله سابعًا برصيد 8 نقاط، وديفين والتز ثامنًا برصيد 6 نقاط، وفير شوبرا تاسعًا برصيد 6 نقاط، وفي المركز العاشر حمزة الفايز برصيد 4 نقاط.



ويتنافس السائقون على متن سيارات موحدة مما يضع مهارة السائقين وقدرتهم على التعامل مع مجريات السباق في صميم المنافسة. وتتواصل المشاركة السعودية في الجولة الثانية بحضور عبدالله كامل وفارس أورقنجي، ضمن شبكة انطلاق دولية تضم مجموعة من المواهب الشابة.



ويشهد يوم الأربعاء 7 أكتوبر انطلاق منافسات الجولة الثانية، بإقامة التجارب الحرة الأولى لبطولة فورمولا 4 السعودية عند الساعة 2:00 ظهرًا، تليها التصفيات التأهيلية الأولى عند الساعة 4:50 عصرًا، قبل انطلاق السباق الأول عند الساعة 8:30 مساءً، تعقبه مراسم التتويج عند الساعة 9:10 مساءً. كما يتضمن البرنامج منافسات كأس السيدات (Ladies Cup)، بإقامة الحصة الأولى عند الساعة 3:00 عصرًا والحصة الثانية عند الساعة 5:30 عصرًا.



وتتواصل المنافسات يوم الخميس 8 أكتوبر بإقامة التجارب الحرة الثانية عند الساعة 2:00 ظهرًا، تليها التصفيات التأهيلية الثانية عند الساعة 4:50 عصرًا قبل السباق الثاني والأخير للجولة عند الساعة 8:45 مساءً، تعقبه مراسم التتويج عند الساعة 9:25 مساءً. كما تشهد البطولة منافسات موتور مانيا جيتي بإقامة الحصة الأولى عند الساعة 3:00 عصرًا والحصة الثانية عند الساعة 6:00 مساءً.



وإلى جانب المنافسات على الحلبة، تقدم الجولة الثانية تجربة متكاملة للجمهور من خلال منطقة المشجعين والأنشطة التفاعلية وأجواء البادوك، إضافة إلى خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات.



كما تشكل الجولة الثانية المحطة الثانية من أصل ست جولات يتضمنها موسم 2026، على أن تعود البطولة إلى حلبة كورنيش جدة لإقامة الجولة الثالثة من31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل، تليها الجولة الرابعة يومي 6 و7 نوفمبر، قبل انتقال المنافسات إلى حلبة لوسيل الدولية في قطر لإقامة الجولة الخامسة من 7 إلى 9 ديسمبر، ثم الجولة السادسة والختامية يومي 13 و14 ديسمبر.