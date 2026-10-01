أصدر نادي ريال مدريد بياناً رسمياً رداً على ما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اليوم بخصوص قضية نيغريرا.



وأكد النادي أن «يويفا» تسلم شكواه الرسمية ويواصل التحقيق في المدفوعات التي قدمها برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق على مدار عقدين.



وأوضح أن الشكوى مدعومة بوثائق وأدلة تثبت وقائع خطيرة تمس جوهر نزاهة المنافسة وتزعزع الثقة في منظومة التحكيم.



وشدد ريال مدريد على ضرورة تسريع وتيرة التحقيق الآن بعد وصول الأدلة إلى «يويفا»، مطالباً الجهات المختصة باتخاذ قرارات تتناسب مع خطورة الوقائع المثبتة.



وختم النادي بيانه بالتأكيد على استمرار تعاونه الكامل مع «يويفا»، واستعداده لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة لكشف حقائق يراها مخالفة لمبادئ النزاهة والشفافية واللعب النظيف في كرة القدم الأوروبية.