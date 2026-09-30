أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أن مدافعه راؤول أسينسيو سيخضع لعملية جراحية في ساقه، غداً (الخميس).

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي: «سيخضع لاعبنا راؤول أسينسيو غداً لعملية جراحية، بسبب إصابته بكسر إجهادي في عظمة قصبة الساق اليمنى».



مدة الغياب

ولم يكشف ريال مدريد عن مدة غياب أسينسيو، لكن صحيفة «آس» الإسبانية ذكرت أنه سيغيب لفترة تتراوح بين شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر، وسيبدأ برنامج التعافي فوراً بعد العملية.



موسم بلا مشاركة

ولم يشارك أسينسيو في أي دقيقة تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو هذا الموسم، وكان المدافع قريباً من مغادرة ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يتعرض لإصابة عضلية في شهر يوليو الماضي، ما عطل رحيله.