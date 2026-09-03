تعادل فريقا الفيحاء والخلود بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما على مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).



وافتتح الفيحاء التسجيل عن طريق هوغو مورا عند الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك الخلود التعادل بواسطة إيكر كورتاخارينا في الدقيقة الـ(14)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.



وفي الشوط الثاني تقدم الفيحاء مجددًا عن طريق فاشون ساكالا في الدقيقة الـ(57)، قبل أن ينجح الخلود في إدراك التعادل بواسطة جوليان دومينغيز عند الدقيقة الـ(88)، لتنتهي المواجهة بالتعادل (2-2).



وبهذه النتيجة رفع الخلود رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع مؤقتًا، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى 5 نقاط في المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري.