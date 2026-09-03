صادقت شركة النادي الأهلي رسمياً على انفراد «عكاظ»، بإعلانها إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو بالتراضي، وتكليف أسامة هوساوي بمهمة المدير الرياضي مؤقتاً، في خطوة تعيد ترتيب المشهد الرياضي داخل النادي خلال المرحلة القادمة.



وكانت «عكاظ» قد انفردت، قبل صدور البيان الرسمي، بالكشف عن قرار شركة الأهلي إنهاء العلاقة التعاقدية مع روي بيدرو، وتولي هوساوي مهمات الإدارة الرياضية بصورة مؤقتة إلى حين تعيين مدير رياضي جديد.



وجاء الإعلان الأهلاوي ليؤكد ما نشرته «عكاظ»، إذ أوضح النادي اتفاقه مع بيدرو على إنهاء عمله مديراً رياضياً اعتباراً من اليوم، مقدماً شكره للبرتغالي على الفترة التي قضاها مع الفريق، فيما قرر تكليف هوساوي، مساعد المدير الرياضي السابق، بالمهمة مؤقتاً.



وسبق لـ«عكاظ» أن كشفت أيضاً حالة امتعاض بين عدد من لاعبي الفريق تجاه بيدرو، على خلفية ما اعتبروه تدخلات متكررة في بعض الأمور الفنية والإدارية، وسط رغبة لدى عدد منهم في إبعاده وإعادة ترتيب الأوضاع داخل الفريق.



ويفتح رحيل بيدرو الباب أمام مرحلة جديدة في الأهلي، يتصدرها ملف اختيار المدير الرياضي الجديد، في وقت ينتظر فيه الأهلاويون تحركات تعيد الاستقرار للمنظومة الرياضية وتلبي احتياجات الفريق الفنية خلال المرحلة القادمة.