أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسمياً التعاقد مع الدولي المغربي أيوب بوعدي بعقد لمدة خمس سنوات، وذلك عبر حسابه الرسمي على الإنترنت.



وجاء لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عاماً إلى السيتي قادماً من ليل الفرنسي، بعقد سيبقيه في ملعب الاتحاد حتى عام 2031. يُعد بوعدي أحد أبرز المواهب الشابة في كرة القدم العالمية، بعدما خاض 96 مباراة مع ليل، إلى جانب مشاركته في ثماني مباريات دولية حتى الآن.



وسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول للنادي الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي، بعد ثلاثة أيام فقط من عيد ميلاده السادس عشر، قبل أن يثبت أقدامه كعنصر أساسي في الفريق خلال الموسمين التاليين.



وقال بوعدي بعد انضمامه إلى مانشستر سيتي: «هذا يوم مميز للغاية بالنسبة لي ولعائلتي، ومانشستر سيتي بالنسبة لي هو أفضل نادٍ في العالم، إنه حلم أن أكون هنا وأن أتمكن من القول إنني لاعب في السيتي، لقد قضيت معظم حياتي أعمل بجد لكي أصبح أفضل لاعب يمكنني أن أكونه، وأن أصل إلى أعلى المستويات في كرة القدم».



وتابع بوعدي حديثه للمركز الإعلامي للنادي الإنجليزي: «تابعت السيتي لسنوات عدة، وأحب أسلوب لعبه، فالسيتي يحاول دائماً تقديم كرة قدم عالية الجودة، كما أثبت أنه نادٍ يعرف كيف يفوز، وتشعر أن هذا النادي بُني من أجل الانتصارات، والفريق يضم لاعبين من الطراز العالمي، وإنزو مدرب كبير، وأنا أتطلع بشدة للعب في ملعب الاتحاد أمام جميع الجماهير».



وأضاف النجم الشاب: «لا يزال أمامي الكثير لأتطور فيه، فأنا أبلغ من العمر 18 عاماً فقط، أنا سعيد بالتقدم الذي حققته حتى الآن، لكنني أعرف أيضاً أن بإمكاني التطور كثيراً، ولا شك أن هذا هو أفضل مكان بالنسبة لي لتحقيق ذلك».



واختتم بوعدي حديثه قائلاً: «هذا النادي يطالب بتحقيق الألقاب، وسأقدم كل ما لدي لضمان منافستنا على كل بطولة».