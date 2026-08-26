أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)، الذي يفضله مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس اتجاهات التضخم، بنسبة 3.3% على أساس سنوي في يوليو، متماشياً مع توقعات المحللين. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.2% بعد التعديل الموسمي.

توقعات المحللين

وفي المقابل، ارتفع مؤشر PCE العام بنسبة 0.2% على أساس شهري، بينما سجل 3.7% على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 3.6%. وتُعد قراءة التضخم الأساسية من المؤشرات الرئيسية التي يراقبها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عند تقييم مسار السياسة النقدية، كونها تستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً.

وفي بيانات اقتصادية أخرى، سجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (GDP) نمواً بنسبة 1.5% في القراءة الثانية، متماشياً مع التوقعات. وتأتي البيانات في وقت يترقب فيه المستثمرون خطاب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفن وارش في جاكسون هول (الجمعة) القادمة؛ بحثاً عن إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة، بعدما أبقى التضخم المرتفع الانقسام داخل البنك المركزي بشأن الحاجة إلى رفع الفائدة.