ينهي مدرب الهلال إنزاغي مخططاته الفنية لمواجهة الخليج (الجمعة) القادم، الساعة 9:00 مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيجري غدا (الخميس)، مناورة كروية سيعتمد من خلالها النهج الفني والعناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء.



ويطمح المدرب إنزاغي إلى استمرار فريقه في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط والمنافسة على لقب الدوري.



وتنتظر الفريق الهلالي مواجهة أمام الأهلي في «الكلاسيكو» المؤجل من الجولة الثالثة بسبب مشاركة الفريق الأهلاوي في بطولة كأس القارات للأندية، إذ سيقام اللقاء الثلاثاء القادم الساعة 9:00 مساء على ملعب المملكة أرينا بالرياض.