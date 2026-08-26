يستعد لاعب فريق مانشستر سيتي عمر مرموش لتوقيع عقد انتقاله إلى توتنهام على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، سيوقع مرموش عقد انتقاله إلى توتنهام غداً (الخميس)، إذ اتفقت الأطراف الثلاثة على تفاصيل الصفقة منذ الأحد الماضي.



قيمة الصفقة

وأضاف رومانو أن النجم المصري سينضم إلى توتنهام لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع بند شراء إلزامي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 10 ملايين جنيه إسترليني كإضافات.



أرقام مرموش

وشارك مرموش في 36 مباراة بقميص السيتي في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها ثمانية أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

يُذكر أن عمر مرموش انضم إلى مانشستر سيتي في شتاء 2025، قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة بلغت قيمتها نحو 75 مليون يورو.