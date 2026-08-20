لحظات غضب في ميامي.. ميسي يدخل في اشتباك مع لاعب ناشئ عمره 16 عامًا

شهدت الدقائق الأخيرة من مواجهة إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون، (فجر الخميس)، لحظة توتر لافتة، بعدما دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مشادة حادة مع اللاعب الشاب كافان سوليفان، البالغ من العمر ستة عشر عامًا، إثر احتكاك قوي بينهما على أرض الملعب.

وتصاعد الموقف عندما حاول ميسي التحدث إلى سوليفان بشأن تدخل بمرفق اليد، إلا أن اللاعب الصغير رد بانفعال ودخل في مواجهة مباشرة مع قائد إنتر ميامي، قبل أن يقف الاثنان وجهًا لوجه وسط أجواء مشحونة، ما استدعى تدخل الحكم سريعًا لتهدئة الوضع ومنع تفاقم الاشتباك.

ويُعد سوليفان أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الأمريكي، فيما يواصل ميسي تأثيره الكبير داخل البطولة، سواء على مستوى الأداء أو المتابعة الجماهيرية العالمية.

وعلى الصعيد الفني، سجّل ميسي هدفه الأول منذ وفاة والده خورخي، حين وضع فريقه في المقدمة بتسديدة مقوسة بقدمه اليسرى في الدقيقة 26، في لقطة حملت طابعًا عاطفيًا خاصًا. كما أسهم في صناعة الهدف الأول عبر تمريرة دقيقة للجناح لويس سواريز الذي مهّد الكرة برأسه لدانيال بينتر ليكملها داخل الشباك.

في المقابل، سجل لفيلادلفيا كل من إنديانا فاسيليف ونيل بيير، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2، ويواصل إنتر ميامي سلسلة نتائجه السلبية بوصوله إلى أربع مباريات دون فوز، مبتعدًا بفارق سبع نقاط عن صدارة المنطقة الشرقية.

ورفع ميسي، البالغ من العمر 39 عامًا، رصيده إلى 13 هدفًا ليحتل وصافة ترتيب هدافي الدوري الأمريكي.