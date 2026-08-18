ظهر المدرب الوطني عيسى المحياني في قيادة نادي الأنوار خلال مواجهته أمام الأهلي في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، في أول اختبار رسمي له مع الفريق بعد توليه المهمة الفنية استعداداً لمنافسات دوري يلو.



وقدم المحياني ظهوراً فنياً لافتاً، إذ نجح الأنوار في الصمود أمام الأهلي والمحافظة على نظافة شباكه حتى نهاية الشوط الأول، مع الاعتماد على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، قبل أن يحسم الأهلي المواجهة في الشوط الثاني.



وكانت إدارة الأنوار قد تعاقدت مع المحياني في يوليو الماضي لقيادة الفريق خلال موسم 2026-2027 في دوري يلو، بعد حصوله على الرخصة التدريبية الآسيوية PRO، في خطوة تعكس الثقة بالكفاءات الوطنية.