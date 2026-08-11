تعرض النجم الفرنسي بول بوغبا لإصابة جديدة مع موناكو، تهدد مستقبله مع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد 2026-2027.

صرخ.. ثم سقط أرضاً

وبحسب شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فقد تحولت مغامرة بول بوغبا مع نادي موناكو إلى كابوس، إذ تعرض لاعب الوسط البالغ من العمر 33 عاماً لإصابة في فخذه الأيسر خلال الحصة التدريبية صباح اليوم (الثلاثاء).

وصرخ الفائز بكأس العالم 2018 قبل أن يسقط أرضاً، وبعد أن تلقى الإسعافات الأولية من الطاقم الطبي، سار بوغبا متعرجاً إلى مقاعد البدلاء، ثم قام الطاقم بربط فخذه، وغادر الملعب.

مصير غامض

وأضافت أن إصابة بوغبا جاءت في وقت حساس، إذ صرح الرئيس التنفيذي لنادي موناكو تياغو سكورو في وقت سابق، بأن فترة الإعداد الصيفية ستتيح للنادي «تقييم مستوى بول بوغبا قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله».

115 دقيقة فقط مع موناكو

ومنذ انضمامه إلى موناكو في الصيف الماضي، لم يشارك بوغبا سوى في ست مباريات مع النادي، بإجمالي 115 دقيقة، وشارك أساسياً في مباراة واحدة فقط ضد ميتز في مايو الماضي، بسبب الإصابات المتكررة.