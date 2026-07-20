في خطوة لافتة، حذف الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين باللغة الإنجليزية المنشور الذي أثار تفاعلًا واسعًا عقب نهائي كأس العالم 2026، والذي تضمن صورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مرفقة برمز «GOAT».



ولم يصدر أي توضيح رسمي من رابطة الدوري السعودي أو من الحساب الإنجليزي بشأن أسباب الحذف حتى الآن.



*توقيت مثير للجدل*



وكان المنشور قد نُشر مباشرة بعد خسارة منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي المونديال، ما فتح بابًا واسعًا للتأويلات.



وربطه كثيرون بالجدل التاريخي بين رونالدو وليونيل ميسي حول لقب «الأعظم في التاريخ» - GOAT، خصوصا أن الرمز يُستخدم عالميًا للدلالة على ذلك.



في المقابل، رأى آخرون أن المنشور لا يتجاوز كونه احتفاءً بأحد أبرز نجوم دوري روشن السعودي، حيث يلعب رونالدو مع النصر منذ يناير 2023.



*موجة تساؤلات بعد الحذف*



وأثار حذف المنشور بعد ساعات من انتشاره وتصدره النقاش بين جماهير كرة القدم موجة جديدة من التساؤلات على منصات التواصل.



وتساءل متابعون: هل كان الحذف بسبب سوء الفهم؟ أم بسبب ضغوط؟ أم مجرد إعادة جدولة للمحتوى؟



حتى اللحظة لم يصدر أي تعليق رسمي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين يوضح خلفيات القرار، ليبقى سبب الحذف مجهولًا.