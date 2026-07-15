حقق قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي إنجازاً تاريخياً جديداً بعد مشاركته أساسياً أمام إسبانيا، أمس (الثلاثاء)، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

مبابي ينتزع عرش لوريس

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، خاض كيليان مبابي مباراته الـ21 في كأس العالم، لينفرد بالرقم القياسي لأكثر لاعب مشاركة مع منتخب فرنسا في تاريخ البطولة، متجاوزاً هوغو لوريس (20 مباراة).

18 مباراة بلا هزيمة

كما أن قائد «الديوك» لم يتعرض لأي هزيمة في 18 مباراة بدأها أساسياً في كأس العالم، محققاً 17 انتصاراً وتعادلاً واحداً، وهو أكبر عدد من المباريات التي يبدأها لاعب دون أن يخسر في تاريخ البطولة.

صدارة الهدافين بالشراكة مع ميسي

ويتصدر مبابي، البالغ من العمر 27 عاماً، ترتيب هدافي كأس العالم 2026 برصيد 8 أهداف، مناصفة مع قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي.