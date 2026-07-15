حققت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة انتصاراً قضائياً، بعدما أيدت محكمة الاستئناف حقها في الحصول على تعويض عن الأضرار التي تعرضت لها إثر إساءة وتشهير عبر أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أعلنه وكيلها القانوني.

حكم لصالح إلهام الفضالة

وأوضحت الشركة، في بيان، أن المحكمة انتهت إلى أحقية موكلتها في التعويض بعد نظر القضية، مؤكدة أن الحكم جاء على خلفية الأضرار الناتجة عن الإساءة والتشهير الإلكتروني، ويعكس حرص القضاء على حماية الحقوق الشخصية والتصدي للتجاوزات عبر المنصات الرقمية.

وأضافت أن الحكم يؤكد أن الإساءة أو التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تترتب عليهما مسؤولية قانونية وتعويض للمتضرر، في إطار تطبيق الأنظمة التي تكفل حماية السمعة والحقوق.

تعليق إلهام الفضالة

من جهتها، شاركت إلهام الفضالة متابعيها عبر حسابها على «إنستغرام» صورة من الحكم، ووجهت الشكر إلى فريق الدفاع، معربة عن تقديرها للقضاء في المملكة العربية السعودية وثقتها في العدالة، مشيرة إلى أن الحكم جاء ثمرة الجهود القانونية التي بذلت في القضية.

خلفية القضية

تعود القضية إلى أواخر 2025، بعدما أعيد تداول تسجيل صوتي قديم نسب إلى إلهام الفضالة عبر منصة «إكس»، ما أثار جدلاً واسعاً وفتح باب التحقيق، إلا أن الفنانة نفت علاقتها بنشر المقطع، مؤكدة أنه يعود إلى 2021 وأعيد تداوله من قبل حسابات مجهولة.