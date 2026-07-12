يشهد كأس العالم 2026 نسخة استثنائية على الصعيد الهجومي، بعدما سجلت البطولة رقماً تاريخياً غير مسبوق بوصول ستة لاعبين مختلفين إلى حاجز خمسة أهداف أو أكثر في نسخة واحدة، في إنجاز لم يتحقق في أي بطولة سابقة منذ انطلاق كأس العالم عام 1930.



ويعكس هذا الرقم الغزارة التهديفية الكبيرة التي ميزت منافسات النسخة الحالية، في ظل التألق اللافت لعدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، الذين قادوا منتخباتهم إلى الأدوار المتقدمة وساهموا في رفع المعدل التهديفي للبطولة.



وضمت قائمة اللاعبين الذين بلغوا هذا الإنجاز كلاً من قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، ونجم فرنسا كيليان مبابي، ومهاجم النرويج إيرلينغ هالاند، ونجم إنجلترا جود بيلينغهام، وقائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، وجناح فرنسا عثمان ديمبيلي.



ومع تبقي مباريات الدور نصف النهائي والنهائي، تبدو الفرصة متاحة أمام هؤلاء النجوم لرفع حصيلتهم التهديفية، في نسخة مرشحة لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية قبل إسدال الستار على منافساتها.