يواصل المنتخب الأرجنتيني تقديم عروضه القوية في كأس العالم 2026، بعدما حقق انتصاره السادس تواليًا، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المرشحين للاحتفاظ باللقب، ويواصل مسيرته الناجحة نحو النهائي دون أي تعثر.



واستهل منتخب «التانغو» مشواره في البطولة بانتصارات متتالية على الأردن، ثم النمسا، فالجزائر في دور المجموعات، قبل أن يواصل تفوقه في الأدوار الإقصائية بإقصاء الرأس الأخضر في دور الـ32، ثم مصر في ثمن النهائي، وأخيرًا سويسرا بنتيجة 3-1 بعد التمديد في الدور ربع النهائي.



وبهذه السلسلة المميزة، يصل المنتخب الأرجنتيني إلى 6 انتصارات متتالية في النسخة الحالية من كأس العالم، ليقترب أكثر من الحفاظ على لقبه الذي توج به في مونديال 2022، وسط تطلعات جماهيره لمواصلة المشوار عندما يواجه منتخب إنجلترا في نصف النهائي، في واحدة من أقوى مباريات البطولة.