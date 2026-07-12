واصل المنتخب الإنجليزي كتابة الأرقام اللافتة في كأس العالم 2026، بعدما أصبحت جميع أهدافه في البطولة حتى الدور نصف النهائي مسجلة بواسطة لاعبين لم يشاركوا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2025-2026، في إحصاء يعكس التأثير الكبير للمحترفين في الدوريات الأوروبية الأخرى على مشوار «الأسود الثلاثة».



وسجل قائد إنجلترا هاري كين ستة أهداف، ويخوض موسمه مع بايرن ميونيخ الألماني، بينما أحرز جود بيلينغهام أربعة أهداف بقميص إنجلترا، وهو لاعب ريال مدريد الإسباني، في حين سجل ماركوس راشفورد هدفاً واحداً، ويدافع عن ألوان برشلونة الإسباني.



ويبرز هذا الرقم التحول في هوية هدافي المنتخب الإنجليزي، إذ جاءت جميع أهدافه في البطولة عبر لاعبين ينشطون خارج الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أن البريميرليغ يعد أحد أقوى الدوريات في العالم وأكثرها تمثيلاً في كأس العالم.



ويستعد منتخب إنجلترا لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، وسط آمال بمواصلة هذا الزخم الهجومي وبلوغ النهائي للمنافسة على اللقب العالمي.