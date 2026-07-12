واصل النجم الإنجليزي جود بيلينغهام تألقه في كأس العالم 2026، بعدما دخل سجلات البطولة من أوسع أبوابها، إثر تسجيله هدفين أو أكثر في مباراتين متتاليتين بالأدوار الإقصائية، ليحقق إنجازاً تاريخياً لم يسبقه إليه سوى الأسطورة البرازيلية بيليه.



وبعمر 23 عاماً و12 يوماً، أصبح بيلينغهام ثاني أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفين أو أكثر في مباراتين متتاليتين بالأدوار الإقصائية، خلف بيليه الذي حقق هذا الإنجاز في مونديال 1958 وهو يبلغ 17 عاماً و249 يوماً.



ويعكس هذا الرقم الاستثنائي المستوى الكبير الذي يقدمه نجم ريال مدريد مع منتخب إنجلترا، بعدما قاد «الأسود الثلاثة» إلى الدور نصف النهائي، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم البطولة والمرشحين لقيادة منتخب بلاده نحو اللقب العالمي.