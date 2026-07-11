وجه الجيش البريطاني رسالة دعم خاصة إلى منتخب إنجلترا قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام النرويج، مساء السبت، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في خطوة تعكس حجم الاهتمام الرسمي والشعبي بمشوار «الأسود الثلاثة» في البطولة.

ونشرت وزارة الدفاع البريطانية، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، مقطع فيديو حمل شعار: «النرويج قد تجدف.. لكن إنجلترا تزأر»،تضمن مشاهد لأفراد من البحرية الملكية والجيش البريطاني وسلاح الجو الملكي وهم يوجهون رسائل التشجيع للمنتخب من مواقع انتشارهم المختلفة حول العالم.وأظهر الفيديو بحارة على متن سفينة حربية يرفعون أعلام إنجلترا، إلى جانب جنود من القوات البرية وعناصر من القوات الجوية الملكية وهم يهتفون دعما للفريق، قبل أن يُختتم برسالة جاء فيها: «حظا سعيدا الليلة للفريق.. من قواتنا المسلحة حول العالم.» وسرعان ما حصد الفيديو تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون رسالة تعبئة معنوية للمنتخب الإنجليزي قبل واحدة من أهم مباريات البطولة.



ويأتي هذا الدعم في وقت تحظى فيه مسيرة منتخب إنجلترا في كأس العالم باهتمام غير مسبوق داخل المملكة المتحدة، وسط آمال بإنهاء انتظار دام 6 عقود لإحراز لقب المونديال للمرة الثانية في تاريخ البلاد. وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد ألمح الأسبوع الماضي إلى إمكانية إعلان عطلة رسمية إذا نجح المنتخب في التتويج باللقب، مؤكدا أنه يفضل عدم الإعلان عن أي موعد في الوقت الحالي حتى لا يؤثر ذلك على تركيز اللاعبين أو يجلب سوء الحظ. وبحسب صحيفة «غارديان»، فإن الموعد المرجح للعطلة سيكون يوم 24 يوليو، بما يمنح المنتخب، في حال تتويجه بالبطولة، الوقت الكافي للعودة من الولايات المتحدة، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الاتحاد الإنجليزي لتنظيم موكب احتفالي بالحافلة المكشوفة في شوارع لندن. ويدخل منتخب إنجلترا، بقيادة المدير الفني الألماني توماس توخيل، مواجهة النرويج بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره نحو اللقب، إذ سيضرب موعدا مع الأرجنتين، حاملة اللقب، في الدور نصف النهائي حال تخطيه المنتخب النرويجي، بينما تواصل فرنسا تصدر قائمة أبرز المرشحين للتتويج بكأس العالم 2026. ويطمح الإنجليز إلى استعادة أمجادهم العالمية وتحقيق لقب كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة عام 1966، في ظل حالة التفاؤل الكبيرة التي تسود الجماهير البريطانية مع الأداء الذي قدمه المنتخب خلال مشواره في البطولة الحالية.