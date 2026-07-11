استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (السبت)، بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، في احتفالية لتكريمهم عقب الأداء المميز الذي قدموه خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبو ريدة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي إن الرئيس السيسي منح لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية، تقديراً لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال منافسات كأس العالم 2026، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط، كما التقط صورة تذكارية جمعت الرئيس بأفراد المنتخب والجهازين الفني والإداري.

وأوضح المتحدث أن السيسي ألقى كلمة رحب خلالها بلاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري، معرباً عن اعتزازه وتقديره لما قدمه الفريق من أداء مشرّف حظي بإشادة واسعة من المصريين، وكذلك في الدول العربية، وبين الجاليات المصرية والعربية بالخارج، وحتى على المستوى العالمي.

وأكد الرئيس أن المنتخب قدم نموذجاً مشرفاً يعكس القيم الأصيلة للشعب المصري، مشدداً على أن ما تحقق جاء ثمرة جهد كبير وإخلاص في تمثيل مصر، وأن الرياضة لا تُقاس فقط بنتائج الفوز والخسارة، بل بما يتركه الأداء من احترام وتقدير لدى الجماهير، لافتاً إلى أن ما قدمه المنتخب حظي بإعجاب واسع تجاوز أهمية النتائج نفسها.

وأشار السيسي إلى أن المنتخب مثّل شباب مصر بصورة رائعة، ونجح في إدخال الفرحة إلى قلوب المواطنين طوال مشواره في كأس العالم، بفضل الجدية والانضباط والروح القتالية التي ظهر بها في جميع المباريات، مؤكداً أن الفريق قدم نفسه كمنتخب كبير يلعب بإخلاص ويقاتل من أجل وطنه.

وأشاد الرئيس بما عكسه أداء المنتخب من قدرة المصريين على تحقيق النجاح في مختلف المجالات، مؤكداً أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من المواهب الكروية القادرة على الوصول إلى المستوى الذي ظهر به نجوم المنتخب الحالي.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس على أهمية وجود «كشافين متجردين» لاكتشاف المواهب الشابة والصغيرة، مؤكداً استعداد الدولة لتقديم الدعم الكامل للمواهب الواعدة، ومنحها الفرص التي تستحقها، إلى جانب استمرار دعم الجهاز الفني الوطني.

واختتم السيسي كلمته بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل الجاد، والحفاظ على الروح القتالية التي ميزت المنتخب، مع التركيز على إعداد أجيال جديدة من اللاعبين القادرين على البناء على ما تحقق من نجاحات.

وفي ختام اللقاء، تناول السيسي مأدبة غداء مع لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري، حيث استمع إلى عدد من اللاعبين الذين أعربوا عن امتنانهم لهذا التكريم، مؤكدين أنهم سيواصلون بذل أقصى ما لديهم للحفاظ على الإنجاز والبناء عليه خلال المرحلة القادمة.

ومن جانبه، جدد السيسي شكره وتقديره للاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري، مؤكداً أن الشعب المصري يقدر ما حققوه من إنجاز، وأن الجماهير أصبحت تنتظر من المنتخب المزيد من النجاحات والاستحقاقات خلال الفترة القادمة.