أعلن نادي الهلال رسميًا تعاقده مع الموهبة السعودية صبري دهل قادمًا من الفيحاء، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة واعدة استعدادًا للمواسم القادمة.



ووقع دهل على عقد يمتد لخمس سنوات، ليصبح أحد مشاريع الهلال المستقبلية، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفيحاء، والتي لفتت أنظار العديد من الأندية خلال الموسم الماضي.



ويُعد صبري دهل من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة السعودية، حيث تألق في دوري روشن السعودي وأثبت قدراته الهجومية، ما دفع إدارة الهلال إلى حسم الصفقة مبكرًا ضمن خطتها للاستثمار في المواهب الوطنية ودعم الفريق بعناصر قادرة على صناعة الفارق في السنوات القادمة.