من المنتظر أن يعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي في منتصف سبتمبر القادم قائمة أسماء اللاعبين الذين سينضمون لمعسكر «الأخضر» الإعدادي في جدة، الذي سينطلق يوم 17 سبتمبر القادم، ضمن التحضيرات النهائية للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 27)، التي تستضيفها جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر القادم.



وعلمت «عكاظ» أن القائد سالم الدوسري سيتقدم قائمة الأسماء التي ستشارك في كأس «خليجي 27» القادمة.



وسيخوض المنتخب السعودي برنامجًا إعداديًا مكثفًا بقيادة الجهاز الفني، يشتمل على تدريبات يومية ومباريات ودية من أجل التحضير بشكل فني مناسب قبل انطلاق بطولة كأس الخليج العربي القادمة، التي يطمح من خلالها «الأخضر» إلى المنافسة على التتويج باللقب خصوصًا أنها تقام على أرضه وبين جماهيره.



ويسعى «الأخضر» من خلال المعسكر الذي سيسبق انطلاق كأس «خليحي 27» إلى الوصول للجاهزية الكاملة لمباريات البطولة القادمة.



