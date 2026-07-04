يدخل منتخب المكسيك مواجهة إنجلترا في دور الـ16 من كأس العالم 2026 بمعنويات مرتفعة، مستندًا إلى سجله التاريخي المميز على ملعب الأزتيكا، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة.



ويُعد ملعب الأزتيكا أحد أكثر الملاعب رهبة في عالم كرة القدم، إذ خاض عليه المنتخب المكسيكي 89 مباراة رسمية، لم يتعرض خلالها سوى لهزيمتين فقط، في رقم يعكس قوة «إل تري» على أرضه وبين جماهيره.



ويمنح هذا السجل التاريخي دفعة معنوية كبيرة للمنتخب المكسيكي قبل مواجهة إنجلترا، التي ستكون مطالبة بكسر هيبة أحد أشهر الملاعب في تاريخ اللعبة إذا أرادت مواصلة مشوارها في المونديال.



وتترقب الجماهير مواجهة من العيار الثقيل، في ظل أفضلية الأرض والجمهور للمكسيك، مقابل طموح إنجلترا في إنهاء صمود «حصن الأزتيكا» وخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026.