يبدأ النجم هتان باهبري تدريباته اليوم مع فريق الدرعية، استعداداً للموسم الرياضي الجديد، ووقع باهبري مع نادي الدرعية مساء أمس، عقب اجتيازه للفحص الطبي.



ويطمح اللاعب هتان باهبري أن يواصل مشواره الكروي من خلال المحطة الاحترافية السابعة، بعد أن خاض ست محطات احترافية مع أندية (الاتحاد، والخليج، والشباب، والهلال، والتعاون، والخلود).



ويأتي انضمام باهبري في ظل تحركات إدارة نادي الدرعية لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين ذوي خبرة كبيرة في البطولات المحلية، إذ يشكل اللاعب إضافةً فنية لفريق الدرعية من خلال الأدوار المتعددة التي يستطيع القيام بها داخل منظومة الفريق الفنية خلال الموسم القادم.