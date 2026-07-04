يترقب عشاق كرة القدم في مختلف أرجاء العالم الثلاثاء القادم الساعة الـ7:00 مساء مواجهة دور الـ16 في كأس العالم 2026، عندما يواجه المنتخب الأرجنتيني (بطل العالم 2022) المنتخب المصري، في قمة كروية «أفريقية لاتينية» للمرة الأولى في تاريخ المونديال. ويقود المنتخبين النجمان الكبيران ليونيل ميسي، ومحمد صلاح.



وتعتبر المواجهة حاسمة بين المنتخبين الأرجنتيني والمصري على بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي، وتشكل المباراة أهمية كبيرة في مشوارهما في مونديال 2026، إلى جانب التحدي الكبير لقائدي المنتخبين ليونيل ميسي ومحمد صلاح، اللذين سطرا تاريخاً كبيراً مع أنديتهما ومنتخبي الأرجنتين ومصر.



تاريخ مواجهات ليونيل ميسي ومحمد صلاح



على الرغم من أن القائدين الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح خاضا العديد من المنافسات الكروية خلال مشوارهما، إلا أن المواجهات المباشرة بينهما كانت قليلة جداً، ولم يسبق للنجمين الكبيرين أن جمعتهما مواجهة بقميصي منتخبي الأرجنتين ومصر، ما يجعل لقاء دور ثمن النهائي في مونديال 2026 استثنائيًا، إذ سيلتقيان للمرة الأولى على مستوى المنتخبات الوطنية، والأولى أيضًا في كأس العالم، إذ شهد موسم 2015-2016 أول مواجهة جمعت بين ليونيل ميسي ومحمد صلاح، عندما كان النجم ميسي يقود برشلونة الإسباني، والنجم المصري محمد صلاح يلعب مع روما الإيطالي.



والتقى الفريقان في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية، ونجح برشلونة في التقدم بنتيجة اللقاء عن طريق لويس سواريز، قبل أن يعادل لروما الإيطالي أليساندرو فلورينزي بهدف جميل. ورغم مشاركة ليونيل ميسي ومحمد صلاح في المباراة كاملة، إلا أنهما لم يستطيعا التسجيل أو صناعة هدف في اللقاء.



وجاءت المواجهة الثانية عقب 3 سنوات، عندما التقى برشلونة الإسباني بقيادة ليونيل ميسي مع ليفربول الإنجليزي بمشاركة محمد صلاح، في مباراة في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019.



وتعتبر تلك المباراة واحدة من أجمل مباريات ميسي الأوروبية، بعدما استطاع برشلونة الانتصار بثلاثية نظيفة، سجل ميسي خلالها هدفين، أحدهما من ركلة حرة رائعة من مسافة بعيدة سكنت في شباك أليسون بيكر، كأحد أشهر أهداف ميسي في البطولة.



وبالرغم من هزيمة ليفربول بثلاثية نظيفة، إلا أن الفريق الإنجليزي نجح في كتابة واحدة من أفضل قصص العودة في تاريخ مباريات دوري الأبطال، بعدما استطاع قلب الطاولة في مباراة الإياب على ملعب أنفيلد، وفاز برباعية نظيفة، في مباراة شهدت غياب محمد صلاح بسبب الإصابة، ليحجز الليفر بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية قبل أن يحصد اللقب.



المباراة الأولى بين الأرجنتين ومصر في المونديال



ومواجهة المنتخبين الأرجنتيني والمصري تُلعب بنظام خروج المغلوب، والخاسر سيغادر مونديال 2026 مباشرة، بينما سيواصل المنتخب الفائز مشواره نحو المنافسة على تحقيق كأس العالم.



ويطمح ليونيل ميسي إلى قيادة منتخب الأرجنتين لتحقيق كأس العالم والمحافظة على اللقب، بينما يتطلع محمد صلاح لكتابة التاريخ بعد الإنجاز غير المسبوق بالتأهل إلى دور ثمن النهائي في المونديال الحالي.



ربما ستكون هذه المواجهة الأخيرة بين الثنائي ليونيل ميسي ومحمد صلاح في كأس العالم، كون هذه المباراة قد تكون آخر مشاركة لهما في المونديال، فمن سيقود منتخب بلاده لدور ربع النهائي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أم المصري محمد صلاح؟



انفوجرافيك



المباراة القادمة



الثلاثاء 2026/7/7



الأرجنتين - مصر



7:00 مساء