بحثاً عن مواصلة كتابة التاريخ واقتناص بطاقة العبور إلى ربع النهائي، يصطدم منتخب مصر بحامل لقب النسخة الماضية من كأس العالم منتخب الأرجنتين، في دور الـ16 من مونديال 2026 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تأهل صعب للمنتخبين

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 أمس (الجمعة).

في المقابل، نجا منتخب الأرجنتين من مفاجأة مدوية أمام منتخب الرأس الأخضر، بعدما فاز بصعوبة بنتيجة 3-2، في مباراة امتدت إلى شوطين إضافيين، ولولا تألق القائد ليونيل ميسي، لودع «التانغو» البطولة، إذ سجل هدفاً وصنع آخر.

موعد مباراة مصر والأرجنتين

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر والأرجنتين الثلاثاء القادم، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على ملعب «مرسيدس بنز» بمدينة أتلانتا الأمريكية.

صلاح vs ميسي

وستتجه الأنظار خلال المباراة إلى قائد المنتخب المصري محمد صلاح، أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي خلال السنوات التسع الماضية، وقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، إذ تزيد المواجهة بين الثنائي من قيمة وأهمية المباراة على المستويين الإعلامي والجماهيري.

نسخة تاريخية لمصر

وشهدت النسخة الحالية تحقيق منتخب مصر أول انتصار له في تاريخ البطولة، بعد انتظار دام 92 عاماً، وذلك على حساب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

كما تجاوز منتخب مصر دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بعدما احتل وصافة المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، ثم واصل كتابة التاريخ بالتأهل إلى دور الـ16، ولا يزال يحلم بانتزاع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي من حامل اللقب، رغم صعوبة المهمة.