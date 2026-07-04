أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لموقع «أكسيوس»، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «يعرف من هو الزعيم»، في إشارة إلى نفسه، موضحاً أن علاقته به «جيدة جداً».



وقال ترمب إن نتنياهو طلب منه عقد اجتماع في البيت الأبيض، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يُعقد اللقاء في وقت مبكر من الأسبوع القادم.



ولفت إلى أنه يتابع مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل، موضحاً أنه فوجئ برؤية بعض الإيرانيين يبكون خلال الجنازة، لأنه كان يعتقد أن الناس يكرهون خامنئي.



وأضاف أنه يستطيع القضاء على جميع القادة في إيران، لكنه لن يفعل، لأنه «لن يبقى أحد للتفاوض معه»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة والإيرانيين قرروا أخذ استراحة لمدة أسبوع من المحادثات حتى انتهاء مراسم التشييع.



وشدد قائلاً: «لن يطلق أي من الطرفين النار على الآخر خلال فترة تشييع خامنئي»، معتبراً أن الإيرانيين «يتوسلون» من أجل إبرام اتفاق.



من جهة أخرى، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تدعم كل خطوة تهدف إلى خفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً ضرورة عدم السماح للحكومة الإسرائيلية بإغراق المنطقة مجدداً في أتون البارود والدم.



ونقلت وكالة الأنباء التركية (الأناضول) عن أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قوله إن تركيا تريد مناخاً يعيش فيه جميع سكان المنطقة بأمن وسلام، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية.



وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل العمل مع دول المنطقة، لاسيما باكستان، من أجل إرساء الأمن والاستقرار.